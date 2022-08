TRE-PB define ordem das emissoras de TV e Rádio geradoras do guia eleitoral das Eleições 2022

By

TRE-PB define ordem das emissoras de TV e Rádio geradoras do guia...

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) definiu, após reunião, a ordem de geração dos guias eleitorais deste ano por parte das emissoras de rádio e TV, na televisão as mídias serão geradas por cinco emissoras e no rádio a responsável será a Rádio Tabajara.

O horário eleitoral gratuito foi instituído em 1965, quando foi criado o Código Eleitoral Brasileiro. Ao longo dos anos passou por alterações até chegar ao formato atual, com exibição de segunda à sábado das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40, na televisão. Já no rádio, o horário é veiculado das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. Este ano, a propaganda eleitoral no rádio e na TV começa em 26 de agosto.

Confira como ficou distribuída a geração do guia na Paraíba:

1º período: 26 de agosto a 05 de setembro, realizado pela TV Cabo Branco;

2º período: 06 a 17 de setembro, realizado pela TV Correio;

3º período: 18 a 29 de setembro, realizado pela TV Tambaú;

4º período (em caso de segundo turno): 07 a 17 de outubro, gerado pela TV Arapuan;

5º período (em caso de segundo turno): 18 a 28 de outubro, gerado pela TV Manaíra.