Treze vai ao RS valendo disputa da Série C do Brasileirão 2019

Depois de uma vitória por 1 a 0 dentro de casa, Treze e Caxias/RS voltarão a se enfrentar, no Estádio Francisco Stédile, às 16h deste domingo (8), em Caxias do Sul-RS. Mesmo estando distante de toda a sua torcida, o alvinegro garante que não irá se intimidar e pretende aproveitar bem a vantagem que conseguiu na última partida, rumo a terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

Um empate ou qualquer vitória classificará o Treze e levará a Série C. Qualquer derrota por diferença de um gol, levará a decisão para as penalidades. Mesmo sabendo que será um confronto difícil, os jogadores estão entusiasmados e dizem que a sensação de estar tão próximo de realizar o sonho de toda a nação alvinegra traz uma sensação muito boa. O atacante Ceará conta que apesar de saberem que a responsabilidade é grande, eles têm consciência que estão no caminho certo.

“A sensação é muito boa. Dois jogos atrás, ainda não tinha caído a ficha. Depois do jogo contra o Iporá, vi que estávamos no caminho certo e caí na realidade que estamos tão próximos do acesso. Não só para mim, mas para uma nação inteira, que espera isso há muito tempo, a sensação é maravilhosa.” contou Ceará.

O técnico Flávio Araújo tem um desfalque para o jogo. Talisson recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O lateral-direito Alex Travassos, que estava no banco nas últimas partidas, irá substituí-lo e promete dar o seu melhor no lugar do seu parceiro, afinal, se o Treze subir, esse será o sexto acesso da sua carreira.

Após sofrer lesão no joelho esquerdo e ser tratado como dúvida para o jogo de hoje, o atacante Maxuell Samurai viajou com o elenco do Galo para Caxias do Sul e agora fica a dúvida se ele terá condições de começar a partida entre os titulares ou se ficará como opção no banco de reservas.

Campanha

O Galo disputou 11 jogos na Série D do Campeonato Brasileiro deste ano e ostenta bons números. Ao todo, foram seis vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

Fonte:*Por Lídice Pegado, do Jornal Correio da Paraíba – Imagem:Portal Correio

