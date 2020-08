By

TSE promove curso para jornalistas sobre as eleições 2020

A Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (EJE/TSE) promove, de 4 a 21 de setembro, curso telepresencial sobre o tema “Eleições 2020 e Direito Eleitoral”, para jornalistas e servidores da Justiça Eleitoral.

Além de capacitar esse público, o objetivo do treinamento é proporcionar aos participantes esclarecimento acerca do processo eleitoral, com atenção especial à desinformação, às recentes mudanças legislativas, aos aspectos gerais da Justiça Eleitoral e à prestação de contas, entre outros temas que costumam gerar dúvida antes, durante e depois das eleições.

As inscrições podem ser feitas a partir desta terça-feira (25) no site da EJE. O curso será ministrado por instrutores voluntários, alguns servidores do próprio TSE, bem como por especialistas em Direito Eleitoral.

O treinamento será dividido em 11 módulos, composto por seminários temáticos on-line, ao vivo, com duração média de 2 horas, das quais 1 hora e 30 minutos será destinada à explicação dos conteúdos teóricos. Os demais 30 minutos serão reservados para sanar eventuais dúvidas dos participantes.

Além disso, durante todo o curso, o aluno poderá enviar perguntas pelo formulário disponibilizado na plataforma da escola no moodle, que servirá como guia para o webinar.

Os assuntos abordados no treinamento vão desde o conhecimento da Justiça Eleitoral como um todo até o funcionamento dos processos de prestação de contas eleitorais, passando pela participação da mulher na política e a estrutura da Assessoria de Comunicação do TSE.

Para participar, basta ir até a página oficial da EJE na internet e efetuar a inscrição. Sua participação é muito importante e pode dar mais eficiência, transparência e força ao processo eleitoral.

Fonte: Ascom