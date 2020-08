Mulher mata grávida de 36 semanas, abre barriga com estilete e rouba bebê

By

Mulher mata grávida de 36 semanas, abre barriga com estilete e rouba...

Um crime bárbaro chocou os moradores de uma cidade chamada Canelinha, em Santa Catarina. Uma mulher confessou ter atraído uma gestante de 36 semanas para, em seguida, matá-la. Após o crime, ela abriu a barriga da grávida com a ajuda de um estilete e roubou o bebê.

A gestante Flávia Godinho Mafra estava desaparecida desde a tarde desta quinta-feira (27). A família chegou a fazer uma campanha nas redes sociais para tentar encontrá-la e comunicou o caso a polícia.

Segundo familiares de Flávia, ela teria saído para participar de um chá de bebê surpresa, que teria sido organizado por uma amiga, no entanto, o evento foi uma forma de atraí-la para o local do crime.

O suposto chá-de-bebê aconteceria na cidade de São João Batista, mas Flávia não chegou ao local. O convite para esse evento foi feito, segundo a polícia, por uma amiga da vítima identificar por Rozalba, que confessou o crime.

A gestante foi levada na verdade para uma cerâmica desativada no bairro Galera, na cidade de Canelinha. No local, ela teria sido atingida por tijoladas até ficar inconsciente. Em seguida, a criminosa, com ajuda de um estilete, abriu a barriga da mulher e roubou o bebê. A ação acabou causando cortes também na criança.

Depois de roubar o bebê, na companhia de um homem que se passava pelo pai, a suspeita teria o levado ao hospital da cidade. Ela afirmou que era mãe da criança, o que fez os funcionários suspeitarem.

O casal foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Tijucas. No local, a mulher admitiu o crime e teria dito que inventou a história do suposto chá de bebê justamente para atrair a vítima. A autora do crime chegou a compartilhar publicações sobre o desaparecimento da gestante.

O bebê foi encaminhado para o hospital infantil Joana de Gusmão, na capital, Florianópolis.

Fonte: Portal T5