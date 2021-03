UEPB anuncia dois novos Processos Seletivos com 82 vagas

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) anuncia a realização de dois novos Processos Seletivos, que juntos, visam preencher 82 vagas para a contratação temporária de profissionais de diversas áreas, com exercício nos Campus de Campina Grande, Araruna, Lagoa Seca, Catolé do Rocha, Monteiro e Patos.

Entre as oportunidades, há vagas disponíveis para os cargos dos respectivos editais:

Edital Nº 01/2021: Auxiliar Técnico (15); Assistente Administrativo (10); Auxiliar de Biblioteca (7); Técnico de Segurança do Trabalho (2); Técnico em Enfermagem do Trabalho (1); Almoxarife (1); Arquivista (1); Engenheiro de Segurança do Trabalho (1); Nutricionista (3); Edital Nº 02/2021: Técnico em Laboratório (23); Técnico de Prótese Dentária (1); Técnico em Radiologia (3); Técnico em Agropecuária (2); Técnico em Informática (1); Atendente de Consultório Dentário (5); Analista de Sistemas (4); Farmacêutico Industrial (1); Biólogo (1).



Vale ressaltar que entre as oportunidades citadas acima, há inclusão de vagas para as pessoas que se enquadram nos critérios do edital.

Requisitos e remuneração

Para participar, é necessário que os candidatos possuam escolaridade de nível fundamental, médio ou superior, de acordo com a área em que deseja atuar. Aos profissionais efetivados, o salário a ser recebido corresponde ao valor de R$ 1.577,35 a R$ 3.566,25 e a jornada de trabalho para o exercício de suas funções será de 40 horas semanais.

Inscrições

As inscrições que tiveram início no dia 22 de fevereiro serão recebidas até o dia 14 de março de 2021, via internet, no endereço eletrônico da Comissão Permanente de Concursos (CPCON), ou pessoalmente até o dia 12 de março de 2021, na sede da CPCON, situada na Rua Baraúnas, nº 351, Bairro Universitário em Campina Grande, das 8h às 12, ou no e-mail: cpcon@uepb.edu.br. O valor da taxa de participação a ser recolhido equivale a R$ 50,00.

Seleção

Como forma de seleção, os candidatos inscritos no edital Nº 01/2021 serão avaliados mediante duas etapas, sendo elas prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 11 de abril de 2021, bem como prova de títulos. Já para os candidatos inscritos no edital Nº 02/2021, além das duas etapas citadas acima, também será aplicada prova prática, no provável período de 2 de maio de 2021.

É importante destacar que para todos os cargos, a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, é composta pelos conteúdos de língua portuguesa e conhecimentos específicos.

Vigência

O prazo de validade desses Processos Seletivos será de um ano, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, por igual período, a critério da instituição responsável.

Fonte: Ascom