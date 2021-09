UFPB oferta mais de 500 vagas em cursos de pós-graduação

Já o mestrado em Economia do Setor Público está ofertando 30 vagas. O Programa de Pós-Graduação em Economia do Setor Público (PPESP), do Departamento de Economia, no Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), é fruto de convênio celebrado entre a UFPB e o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB). Ele é o primeiro mestrado profissional da área na região Nordeste.