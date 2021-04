UFPB retoma aulas remotas a partir desta segunda-feira

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) retoma nesta segunda-feira (05), as aulas de forma remota na instituição. A informação foi confirmada através de uma nota de esclarecimento neste domingo (04).

O comunicado foi divulgado após o novo decreto publicado pelo governo do Estado na última sexta-feira (02).

Ainda de acordo com a nota, após uma reunião que será realizada pelo governador João Azevêdo, com representantes de associações, sindicatos e instituições de ensino a fim de definir como funcionarão as aulas a partir desta data.

Confira a nota na íntegra

Em virtude do Decreto 41.142/21, publicado em 02 de abril pelo Governo do Estado da Paraíba, nossas aulas remotas retornarão do dia 05 ao 12 do corrente. O Governador realizará reuniões com representantes de associações, sindicatos e instituições de ensino a fim de definir como funcionarão as aulas a partir desta data. Outrossim, as atividades administrativas serão mantidas em conformidade com a Portaria GR/REITORIA/UFPB 323/20.

Prof. Valdiney V. Gouveia

Reitor

Fonte: Ascom