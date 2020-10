Vereador e líder do governo Romero na CMCG, João Dantas, desiste de concorrer à reeleição

O líder da bancada governista na Câmara Municipal de Campina Grande, o vereador João Dantas (PSD), anunciou na manhã desta terça-feira, 06, que não vai mais disputar uma vaga no legislativo nas eleições municipais deste ano. De acordo com o parlamentar, a decisão foi tomada baseada em questões sanitárias, pessoais e familiares:

Veja a nota na íntegra:

Concidadãos, Correligionários e Amigos,

Em mais de quatro décadas de militância política, desde o movimento estudantil contra a ditadura militar, onde fui coadjuvante e protagonista da fundação de partidos impedidos de terem militância própria até então impedidos por força do AI-5e, até então, não acobertados pela anistia geral e irrestrita, trabalhei por anos a fio de maneira comprometida, honesta e aguerrida pelo bem do povo de nossa cidade, inclusive com risco de perda da própria vida, sempre combatendo a má política, seus vícios e desvios.

Mesmo com o reconhecimento do nosso trabalho enquanto Vereador por cinco mandatos, iniciando o primeiro governo democrático pós ditadura militar, impedidos por força do AI-5, coordenando com vários pares da envergadura política e moral de Ronaldo Cunha Lima, Mário Araújo, Félix Araújo Filho, Ivandro Cunha Lima, Cássio Cunha Lima, Agassiz Almeida, Oliveiros Oliveira, Aluízio Afonso Campos, Raimundo Asfora, Peba e muitos outros ícones da luta visceral contra o silêncio imposto por um regime, na luta pelas DIRETAS, enfrentando na tribuna, o crime organizado e, estando na maioria dos anos, bem avaliado pela sociedade e imprensa especializada, apresentando projetos estruturantes e significativos para o município e cumprindo meu papel de representante de um povo. Exerci a função de Secretário Municipal da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS. Lidero a bancada do governo Romero Rodrigues na Câmara Municipal de Campina Grande desde o primeiro mandato, que será concluído em 31 de dezembro próximo, sendo relator de todas as Leis Orçamentárias no atual mandato. Fiz parte do grande passo que demos para o futuro e a inclusão de Campina Grande no cenário internacional em vários segmentos, atuando em várias atividades empresariais. Ativo militante cultural desde a juventude, com os honrosas orientações e parcerias com a Professora Lourdes Ramalho e Dr. Adhemar Dantas e, institucionalmente, à frente da Fundação de Cultura, Esportes da PMCG e Teatro Municipal Severino Cabral. Pesquisador premiado da cultura nordestina. Membro da Academia de Letras de Campina Grande (ALCG), Academia Brasileira de Literatura de Cordel (ABLC), Instituto Histórico de Campina Grande (IHCG) e Academia Brasileira de Letras e Artes do Cangaço (ABLAC).

Meus princípios morais, valores éticos e minha coerência deste instante, levaram-me a uma reflexão e decisão fundamentada por questões sanitárias, pessoais e familiares. A retirada de minha candidatura como vereador da próxima legislatura. É hora de termos nossas sementes frutificando e continuada nos ideais colocados no parlatório maior da Casa de Félix Araújo pelos nossos jovens e experientes líderes.

Como presidente municipal do partido PSD, reafirmo absolutamente, o total compromisso e empenho a campanha majoritária do candidato a prefeito de Campina Grande, BRUNO CUNHA LIMA e seu vice LUCAS RIBEIRO, como também, dos candidatos ao legislativo mirim. Agradeço imensamente a confiança do povo da minha amada CAMPINA GRANDE, amigos e colaboradores, sempre fiéis por várias décadas e, em especial a minha família, pela compreensão das minhas ausências durante essa caminhada tão longa. Afinal de contas, o que seriam dos homens sem os seus sonhos… “ caminhando e cantando e, seguindo a canção…” G.V.

À vitória.

JOÃO DANTAS,

Vereador da Cidade de Campina Grande/PB.

Líder da bancada do governo na CMCG.

Presidente Municipal do Partido Social Democrático – PSD

Fonte: Paraíba Todo Dia