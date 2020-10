Em plena pandemia, vereadores da situação votam reajuste dos próprios salários e do prefeito de Montadas

Um reajuste superior a 30%, para prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais, esse foi o percentual que a Câmara de Vereadores de Montadas votou na noite desta segunda-feira (5).

Os vereadores da oposição votaram contra, mas apesar do empate com os votos favoráveis da bancada do atual prefeito Jonas de Souza, coube ao presidente do legislativo de Montadas, Naldo Oliveira (PSD), desempatar e aprovar o reajuste.

O salário do chefe do executivo de 12 mil, que já é considerado alto para uma cidade com menos de 6 mil foi fixado em 16 mil.

A partir do dia 1 de janeiro de 2021 os salários serão os seguintes:

Prefeito – R$ 16 mil

Vice-prefeito – R$ 8 mil

Vereador – R$ 5.500 mil

Secretário – R$ 5.500 mil

Secretário adjunto – R$ 4 mil

Veja como foi a sessão:https://www.facebook.com/watch/live/?v=402737480885877&ref=watch_permalink

Fonte: Paraíba Todo Dia