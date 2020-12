MINHA CASA LEGAL: Romero fez entrega de 80 títulos de garantia de propriedade no Araxá, nesta quarta

Solenidade foi marcada pela emoção e prefeito destacou importância do documento

O prefeito Romero Rodrigues entregou Títulos de Garantia de Propriedade no Loteamento Vila Rica, no Araxá, na manhã desta quarta-feira, 30. Foram entregues 80 títulos de quase 392, que estão programados para aquela comunidade A entrega dos documentos faz parte do cronograma de atividades do Programa Minha Casa Legal.

Na companhia do prefeito, esteve a primeira-dama Michelline Rodrigues, além de várias outras autoridades. Presentes também o deputado estadual Moacir Rodrigues; os vereadores Sargento Neto, Saulo Noronha e Eva Gouveia; Alexleide Soares Mota (Programa Minha Casa Legal), além de auxiliares. O evento aconteceu em frente à Creche Maria Emília Cordeiro Pedrosa.

Emocionado, Romero disse que “entregar a escritura de uma casa é garantir a tranquilidade das famílias, promovendo a justiça social e a esperança para quem mais precisa da ação do Poder Público”. Ele lembrou que a atual gestão desenvolve esse programa para concretizar o sonho da regularização fundiária em toda a cidade, especialmente nas áreas mais carentes.

Emoção

Esta foi uma das últimas solenidades do prefeito, sendo marcada pela emoção e por pronunciamentos de gratidão por parte de autoridades e de lideranças comunitárias. Em nome da atual equipe de secretários, falou Carlos Dunga Júnior (Planejamento), que agradeceu ao prefeito a oportunidade de fazer parte de uma vitoriosa equipe de auxiliares. Segundo ele, o trabalho desenvolvido levou dignidade à população campinense.

​

Fonte: Codecom