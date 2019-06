Vitórias de Argentina e Colômbia classificam o Peru e deixam Brasil com 4 rivais possíveis nas quartas da Copa América

Depois da rodada deste domingo, a seleção brasileira viu afunilarem os possíveis adversários nas quartas de final da Copa América, no jogo de quinta-feira, na Arena do Grêmio.

O Brasil, que liderou o grupo A com 7 pontos, pode enfrentar quatro times nas quartas: Paraguai, Uruguai, Japão ou Equador.

O grupo B já está definido com Colômbia com 9 pontos em primeiro, seguida da Argentina com 4, e Paraguai com 2 pontos. O Catar, com apenas um ponto, foi eliminado.

No grupo C, Chile (6 pontos) e Uruguai (4 pontos) se enfrentam na segunda-feira no Maracanã, enquanto Equador (0 pontos) e Japão (1 ponto) jogam no Mineirão.

A rodada de segunda-feira do grupo C define tudo. E os quatro cenários de possíveis rivais do Brasil são os seguintes:

PARAGUAI

O Brasil enfrenta o Paraguai se acontecer um empate entre Japão e Equador.

EQUADOR

O Brasil enfrenta o Equador se ele vencer o Japão.

URUGUAI

O Brasil enfrenta o Uruguai se o Japão ganhar do Equador, o Uruguai perder do Chile e o Japão tirar a diferença de 8 gols no saldo.

JAPÃO

O Brasil enfrenta o Japão se ele ganhar do Equador desde que não aconteça o cenário repetido acima no Uruguai.

Fonte: ESPN