Voos da Azul à Campina Grande retornam a partir do dia 3 de agosto

A companhia aérea Azul, que suspendeu no dia 23 de março de 2020, as operações na base aérea de Campina Grande, no Agreste da Paraíba, já liberou a marcação de voos para datas a partir do dia 03 de agosto de 2020. Ao final, serão 133 dias sem atividades na cidade.

Os clientes podem conferir as datas e marcação na página da companhia. O voo 4066 chegará às 14h procedente de Recife e conexões. Já o voo 4067 decolará às 15h com destino a Recife e conexões. A aeronave usada será ATR72-600 com capacidade para 70 passageiros.

Em relação à suspensão, a decisão foi tomada pela companhia devido à queda na demanda de voos em todo o Brasil devido à pandemia do novo coronavírus no País. De início, a suspensão ficaria até dia 30 de junho.

Fonte: Se liga PB