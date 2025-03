Waléria Assunção propõe criação de Frente Parlamentar em Defesa da Construção de Hospital Veterinário e Comissão de Direito Animal

By

A vereadora Waléria Assunção (PSB) protocolou na Câmara Municipal, dois projetos fundamentais para a causa animal: a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Construção do Hospital Veterinário de Campina Grande e da Comissão Permanente de Direito Animal. A ausência do hospital dificulta o acesso das pessoas mais necessitadas a serviços essenciais de saúde animal, além de comprometer o controle de zoonoses e o cuidado com animais abandonados.

De acordo com ela, os projetos ampliam a discussão, integrando parlamentares e promovendo a discussão coletiva com a sociedade. “Para lutar de forma mais focada e consistente propus estas duas iniciativas, que fortalecem a defesa da implantação de um hospital veterinário e de políticas públicas voltadas às necessidades da população e dos animais, promovendo saúde pública, bem-estar animal e justiça social”.

A parlamentar espera contar com a sensibilidade dos vereadores em adesão aos projetos. “Tenho certeza de que os colegas irão apoiar as iniciativas e como em outros momentos, esta Casa fará história, lutando pela conquista de um equipamento tão importante. É um passo muito importante e agora seguimos em busca do apoio de todos os vereadores, pois essa é uma luta suprapartidária. Vamos juntos por uma boa causa”.

Frente

A Frente Parlamentar terá como foco principal promover discussões com especialistas, entidades de defesa animal e a sociedade, além de propor projetos de lei, acompanhar e fiscalizar todas as demandas relacionadas à construção do hospital, buscando emendas parlamentares e recursos para viabilizar economicamente o projeto.

Comissão

A Comissão de Direito Animal será responsável por analisar os projetos de lei relacionados à causa animal e propor e fiscalizar políticas públicas destinadas à proteção dos animais, combatendo práticas como maus-tratos, abandono e exploração indevida. A iniciativa reflete o reconhecimento dos animais como seres sencientes, capazes de sentir dor e sofrimento, e alinha-se com os princípios éticos e legais.

Fonte: Ascom