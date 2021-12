Wallber Virgolino diz que Julian Lemos anda expondo armas pelas ruas e quer “prender ele em flagrante”

O deputado estadual Wallber Virgolino (Patriota) afirmou nesta segunda-feira (6), em entrevista ao Arapuan Verdade, da rádio Arapuan FM, que o deputado federal Julian Lemos (PSL) anda expondo armas pelas ruas e declarou que quer “prender ele em flagrante”.

“Conheci Julian Lemos preso, na carceragem da Central de Polícia, após ter agredido a esposa, preso por Maria da Penha, e quando ele me viu ele pediu pra não descer pro Roger, porque nem estudar ele estudou pra ter prisão especial. Mas mesmo assim eu, com as minhas amizades, consegui tirar ele da carceragem e colocar numa cela especial. Eu não devo nada a ele, ele quem me deve.”

“Ele anda expondo aí uma arma em praias, em restaurantes, em ambientes públicos, e eu estou oficiando à Polícia Federal pra saber se ele tem porte de arma. Porque, de acordo com a legislação, quem responde processo, mesmo sendo deputado, não pode ter porte de arma. E se a resposta da [Polícia] Federal for que ele não pode estar andando armado eu vou prendê-lo em flagrante. Eu quero pegar ele armado que eu prendo ele em flagrante. Quero ver até onde vai a coragem dele”, concluiu Wallber Virgolino.