Wellington Cobra do DEM é escolhido vice na chapa de Ana Cláudia em CG

Especialista em segurança pública, o sargento da Polícia Militar da Paraíba, Wellington Cobra, foi confirmado como nome que irá ocupar a vaga de vice na chapa de Ana Cláudia, na disputa pela prefeitura municipal de Campina Grande, nas eleições desse ano.

A homologação da chapa acontece nesta quarta-feira (16), durante convenção partidária do DEM, às 14h30, no Centro Jurídico Rafael Mayer, Sala 110, Complexo Juridico do bairro da Liberdade, em Campina Grande.

PERFIL