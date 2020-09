PSB oficializa candidatura de Ricardo Coutinho para Prefeitura de João Pessoa

By

É oficial, o ex-governador Ricardo Coutinho (PSB) entrou para a disputa ao pleito das eleições para prefeitura de João Pessoa deste ano. De última hora e pegando a todos de surpresa, o socialista segue para o embate político, sem muitos apoios. A convenção do PSB que segue ainda neste momento, sendo realizada e com transmissão ao vivo.

Em sua fala, Ricardo disse estar sendo intimidado por opositores e revela que recebeu provocações. “Eu não me intimido, a lei é para todos. Se quiseram me intimidar vão ter Ricardo como prefeito dessa cidade. Dou uma boiada para não sair de uma briga. E eu tenho razão, pois eu sei as sementes que nós plantamos. Sei como melhoramos a vida das pessoas”, desabafou.

O ex-gestor corre o risco de ser impedido de disputar por causa de duas Ações de Investigação Judicial Eleitoral (Aijes) que tramitam no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele também é réu em vários processos da operação Calvário, protocolados pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público da Paraíba.

