SINTAB convoca servidores para assembleia de escolha da comissão eleitoral 2022

O Sintab convoca os servidores de toda sua base para participarem de Assembleia Geral, a ser realizada no dia 20 de setembro, terça-feira, na AABB, a partir das 09h30, para escolha de 3 membros que irão compor a Comissão Eleitoral para as Eleições Gerais 2022 do Sintab.

.

A Assembleia é exclusiva para sócios do Sintab. Para fazer parte da Comissão, observa-se o exposto no art. 76 do Estatuto Social do Sintab: deve-se ter idoneidade moral e reputação ilibada. A Comissão Eleitoral também pode contar com apoio de outras entidades sindicais para auxiliar no processo eleitoral.

.

O Edital da Assembleia Geral (abaixo) e de Convocação das Eleições Gerais 2022 do Sintab está disponível no site do sindicato (menu: Documentos > Eleições 2022). As eleições acontecem no dia 30 de novembro, com o objetivo de eleger os membros da Diretoria Executiva, Diretoria Setorial e Diretoria das Cidades. Para mais informações, entre em contato pelo fone (83) 3341-3178.

LEIA AQUI O EDITAL COMPLETO