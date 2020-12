Acidente de trânsito deixa dois mortos em Jenipapo

Foi registrado na noite desta terça 08/12/2020 um acidente de trânsito envolvendo um carro e duas motocicletas no distrito de Jenipapo. no acidente foram registrado 2 dois mortos

A primeira vitima foi Marcos do Nascimento Alves, de 61 anos, morreu ainda na terça. Já José Lademilson da Costa, de 21 anos, ainda chegou a ser levado para o Hospital de Trauma de Campina Grande. Ele chegou a ser atendido mas não resistiu e morreu por volta de 5h da manhã desta quarta-feira (9).

de acordo com testemunhas a causa do acidente foi imprudência, o motorista do carro, que estaria sob efeito de álcool, acabou batendo nas motocicletas que eram pilotadas pelas vítimas. O homem teria fugido do local do acidente.

Fonte: Da redação