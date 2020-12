Senador José Maranhão: novo boletim médico sinaliza retirada da sedação

By

De acordo com o novo boletim médico, divulgado nesta terça-feira, com relação ao estado de saúde do senador José Maranhão (MDB-PB). O Boletim da conta que o senador esta estável e se tudo seguir assim os aparelhops poderão ser retirado nas proximas horas.

“São Paulo, 8 de dezembro de 2020 – O senador José Targino Maranhão, 87 anos, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, em tratamento de insuficiência respiratória devido à Covid-19.

O paciente apresenta quadro estável nas últimas 24h.

Nas próximas horas, vai seguir a programação de retirada progressiva da sedação para avaliação da função pulmonar”.

Dra. Ludhmila Hajjar

Cardiologista-Intensivista

Coordenadora da equipe clínica

Dr. Esper Kallas

Infectologista

Dr. Marcelo Amato

Pneumologista

Dr. Antonio Antonieto

Diretor técnico

Dr. Paulo Hoff

Diretor clínico

Fonte: Da redação