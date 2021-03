Acidente deixa duas vitimas em Picuí

Um grave acidente automobilístico registrado na noite de sexta-feira (12) na PB-137, mais precisamente nas imediações da Ponte, do Rio dos Tanques, zona rural de Picuí, município localizado na região do Seridó paraibano, resultou em uma vítima fatal e outra gravemente ferida.

De acordo com informações colhidas pela nossa reportagem no local, o acidente que acabou envolvendo um veículo Chevrolet Celta e uma motocicleta Honda Biz 125 CC, aconteceu no momento em que o condutor do veículo identificado como Jean, que seguia sentido Picuí à Baraúna, Seridó paraibano, quando nas imediações da Ponte do Rio dos Tanques, ultrapassou caminhão que seguia no mesmo sentido e infelizmente acabou colidindo na traseira da motocicleta, a qual estava sendo pilotada pelo cabeleireiro picuiense Jair Araújo (foto), que seguia em frente ao caminhão com a sua esposa, identificada como Robervânia (foto), na garupa.

Ainda de acordo com as informações, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado por populares e poucos minutos depois chegou ao local. Jair recebeu os primeiros socorros ainda dentro de uma das ambulâncias e logo foi transferido com urgência pelos profissionais de saúde para o Hospital Regional Felipe Tiago Gomes, em Picuí, onde foi submetido aos procedimentos necessários e logo foi transferido para o Hospital de Trauma de Campina Grande. Já sua Robervânia, infelizmente não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito ainda no local.

Os veículos ficaram parcialmente destruídos. A Polícia Militar compareceu no local e cuidou no isolamento da área, evitando assim que outras tragédias viessem acontecer, enquanto ouviam o depoimento do condutor do veículo, que não se evadiu e permaneceu no local até a chegada das autoridades.