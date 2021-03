Secretário faz apelo para pais deixarem crianças em casa para evitar contaminação pela covid-19

A nova variante do coronavírus agora está atacando crianças e adolescentes e com maior poder de propagação conforme alerta os infectologistas. O secretário executivo de saúde do estado, Daniel Beltrammi, disse em entrevista que a rede estadual de saúde apresenta crescimento na ocupação de leitos por crianças. Ele fez um apelo aos país para deixarem as crianças em casa e evitar que elas brinquem em parques nesse momento.

“Crianças fazem menos casos moderados ou graves do que adultos, isso é fato. Mas em um momento que a pandemia tá aquecida do jeito que tá, o número de casos de crianças que precisam de internações hospitalares, fatalmente também cresce”, explicou.

O secretário estadual explicou que o acolhimento das crianças com sintomas ou diagnóstico confirmado para a doença é feito nos hospitais que são considerados portas de entrada para tratamento do novo coronavírus. Em João Pessoa, uma das unidades é o Hospital Municipal Valentina. Já em Campina Grande, o Hospital Municipal Pedro I.