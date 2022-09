Adriano agradece recepção calorosa de Maturéia e Teixeira e reafirma compromisso pelo desenvolvimento

Em Maturéia, Adriano registrou o carinho e recepção do povo e do prefeito Zé Pereira com ele, o deputado federal candidato à reeleição, Hugo Motta e o governador João. “Estamos juntos por uma Paraíba cada vez melhor e mais justa para todos através do desenvolvimento impulsionado pelas ações do governador e de quem luta por esta região”.

No município de Teixeira, Adriano também agradeceu ao prefeito Wenceslau Marques. “A cidade parou para receber a Caravana 40 com muito entusiasmo na caminhada e no comício numa demonstração da dedicação e liderança do prefeito. Com a ajuda de vocês vamos chegar à vitória”.

Na Serra de Teixeira, o governador investiu mais de R$ 240 milhões e em Maturéia foram investimentos na faixa de R$ 7,1 milhões. “É importante destacar que nossa gestão está fazendo seu papel, que é levar investimentos, políticas públicas, obras e ações para os municípios. Daqui a quase uma semana vamos definir nosso futuro, seu voto tem poder, e peço para você votar no 40. Vamos juntos à vitória, seguir construindo uma Paraíba mais respeitada e forte”, afirmou João.