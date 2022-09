Adriano e Murilo inauguram comitê de campanha em Pocinhos

Há noite desta sexta feira 10, fez com que a cidade de Pocinhos parasse pra prestigiar a inauguração do Comité de seus dois filhos ilustres o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) e candidato à reeleição, deputado Adriano Galdino; e o ex vereador de Campina Grande ex-secretário estadual de Articulação Política e candidato a deputado federal, Murilo Galdino.

A Inauguração do comitê de campanha em Pocinhos, reuniu a prefeita Eliane Galdino, o candidato ao Senado Efraim filho, o vice-prefeito Pauliano Lamec, vereadores, ex-vereadores, lideranças, amigos, familiares e a militância.

O comitê foi instalado na Rua Alzira Coutinho próximo as Amigas do Lar, esse local será ponto de apoio para as candidaturas de Adriano, Murilo e João Azevêdo. A primeira a falar foi a prefeita Eliane Galdino que lembrou os feitos de tudo que Adriano e Murilo trouxeram para a cidade.

Em seguida o Adriano Galdino falou mesmo com todos os compromissos de campanha ele não deixou de prestigiar o lançamento de seu Comite em sua terra natal, “É um prazer e alegria viver esse momento com cada um de vocês. Quero dialogar com todos vocês sobre política, política com responsabilidade, o que faço todos dias. Vou continuar como deputado estadual para lutar pelo bem do nosso povo”, ressaltou Adriano Galdino, em seguida o Deputado se dirigiu pra um comício na cidade de Juazeirinho.

E para finalizar falou o candidato a deputado federal Murilo Galdino que agradeceu a presença das pessoas, que lotaram o comitê. Ele também elogiou o deputado Adriano Galdino.

“Obrigado a todos vocês. Essa multidão mostra que estamos no caminho certo. Adriano você é minha referência nessa caminhada, minha escola na vida pública. Tenha certeza que vamos representar nosso povo na Assembleia e na Câmara Federal”, destacou Murilo.