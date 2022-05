Ao lado de Murilo Galdino, prefeito Laurinho, de Catolé do Rocha, reafirma apoio a Efraim para o Senado em qualquer cenário

Com o projeto #PéNaEstrada, na manhã desta quinta-feira (26), o deputado federal e pré-candidato ao Senado, Efraim Filho (União Brasil), esteve presente em Catolé do Rocha para, ao lado do prefeito Laurinho Maia, participar do aniversário da cidade e da inauguração da reforma da Praça Fábio Mariz Maia e do Centro de Comercialização de Artesanato “José Formiga de Sousa”. O governador João Azevêdo esteve semana passada visitando o prefeito Laurinho durante evento do Orçamento Democrático, mas Laurinho fez questão de reafirmar seu compromisso com Efraim para o Senado em qualquer cenário.

Efraim, que defende a bandeira do empreendedorismo, comemora a inauguração do centro de artesanato. “Admiro essa gente que trabalha dia e noite de forma digna para levar o pão para a mesa de suas famílias. Os empreendedores dão o suor do seus rostos e garantem oportunidades para muitas outras pessoas”, complementa. Sobre a reforma da praça, o parlamentar comenta que “é um espaço de convivência de crianças e jovens e levanta a autoestima da cidade, além de gerar aproximação entre as famílias”.