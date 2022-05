TRE-PB cassa deputados, mas eles seguem nos mandatos

By

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) cassou, por unanimidade, nesta quinta-feira (26/05), os mandatos dos deputados estaduais Chió (Rede), Doutor Érico (MDB) e Bosco Carneiro (Republicanos).

Os magistrados acolheram o parecer do Ministério Público Eleitoral a favor da cassação dos parlamentares por fraudes na cota de gênero nas eleições de 2018.

Apesar da decisão, os deputados seguem no mandato até que o recurso seja julgado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Diante da sentença, a defesa dos partidos prejudicados irá acionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que haja revisão da determinação do pleno no Tribunal na Paraíba, certos que uma nova decisão irá avaliar a total falta de participação dos parlamentares no objeto da acusação e, portanto, reconsiderará o mandato dos parlamentares.”, disseram os três deputados em nota.

Fonte: Blog do Maurilio Junior