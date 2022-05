By

Barracas de fogos explodem e gera pânico nos moradores do Dinamerica

Moradores do bairro da Dinamerica ao lado do Residencial Santa Barbara em Campina Grande, levaram um susto na tarde desta segunda-feira (23). Barracas que vendiam fogos de artifício pegaram fogo.

De acordo com populares que estavam no local a explosão aconteceu quando estava sendo usado uma lixadeira para consertar a barraca a lixadeira gerou faíscas que causou o sinistro, momento da explosão contaram que tomaram um tremendo susto com às explosões.

Segundo informações, diversas barracas foram incendiadas. “As polícias civil e militar foram acionadas e isolaram o local. A polícia civil vai investigar a possibilidade de o incêndio ser criminoso ou não e o Corpo de Bombeiros vão investigar as causas do incêndio. Além das barracas, alguns carros também foram danificados, mas ninguém ficou ferido”, disse um morador.