Aumento da passagem: tarifa do transporte semiurbano reajustada

Passageiros que usarem o transporte semiurbano a partir deste domingo (23) já pagarão mais caro. O reajuste de 2,919% vale para 22 localidades do país, incluindo os ônibus que circulam entre Distrito Federal e Entorno, além de cidades como Petrolina (PE) e Juazeiro (BA). A tarifa mais cara no Entorno é a que vai de Luziânia (GO) para Taguatinga (DF), a 70 quilômetros de distância entre as cidades, que passa de R$ 11,65 para R$ 12,05.

Outras cidades como Barra do Garça/MT – Aragarças/GO; Jacarezinho/PR – Ourinhos/SP e Castilho/SP – Tres Lagoas/MS também terão o mesmo reajuste, de quase 3%, em suas passagens.

O reajuste ocorre anualmente e está previsto na Resolução nº 2.130/2007, que baseia o aumento nos fatores econômicos e operacionais e, assim, garante que a população continue tendo acesso aos serviços. Os valores são calculados com base nos preços de combustíveis, manutenção dos veículos e outras despesas, entre janeiro e dezembro do ano anterior.

Quem mantém o preço

Para os usuários do transporte no Entorno do DF, apenas as linhas da Taguatur que operam em regime de permissão não sofrerão reajuste. Outras duas localidades, Timon/MA – Teresina/PI e Rio Negro/PR – Mafra/SC — também não terão aumento, já que a gestão foi delegada a consórcios públicos municipais.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), responsável pelo monitoramento do setor, reforça que está de olho nos valores, para que eles reflitam a realidade econômica sem restringir o acesso ao transporte público, mas garantindo a continuidade do serviço pelas operadoras.

Governo de Goiás reage

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), usou as redes sociais para se posicionar contra o aumento.

“O governo federal segue ignorando as soluções viáveis já apresentadas pelo Governo de Goiás para conter a alta das tarifas e penaliza os trabalhadores da região. Já demonstramos que é possível reduzir o valor das passagens e melhorar o transporte coletivo no Entorno, como fizemos na Região Metropolitana de Goiânia.”

Segundo Caiado, a capital goiana mantém o preço da passagem congelado desde 2019 a R$ 4,30 e, ainda assim, diz o governador, consegue manter a qualidade do transporte e a modernização da frota.

