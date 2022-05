Polícia Civil prende em flagrante suspeito de furtar fios de empresa de telefonia em cidade do Cariri

By

Um homem foi preso em flagrante nessa quarta-feira (18) por policiais civis do Grupo Tático Especial (GTE) e da delegacia de Juazeirinho, no Cariri paraibano, por furtar fios de cobre de uma empresa de telefonia, naquele município.

A Polícia Civil foi informada do crime e passou investigar o suspeito, prendendo-o ainda em flagrante. De acordo com o delegado Fernando Zoccola, outros alvos estão sendo investigados pela prática do mesmo crime.

A prisão foi informada à justiça, a quem cabe adotar as providências legais acerca do fato.

Sigilo total

Qualquer informação que leve ao paradeiro de criminosos pode ser repassada à Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia 197. A ligação é gratuita e absolutamente sigilosa.

Fonte: MaisPB