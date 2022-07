Biliu de Campina recebe alta médica do Hospital Municipal Dr. Edgley

O cantor e compositor Biliu de Campina recebeu alta médica na tarde desta quarta-feira, 6, do Hospital Municipal Dr. Edgley Maciel e já está em casa. O artista passou por nova sessão de hemodiálise e apresentou significativa melhora, que possibilitou a alta hospitalar.

Biliu se recuperou de um quadro de edema agudo hipertensivo provocado por uma hipervolemia, que é o excesso de líquido nos pulmões em função de uma doença renal crônica. O artista estava bem, lúcido, consciente, orientado, se alimentando bem, caminhando e respirando normalmente após o tratamento.

Biliu de Campina procurou atendimento na noite do domingo, 3, na Unidade de Pronto Atendimento Dr. Maia, a UPA do Alto Branco, passou por diálise e foi transferido na manhã da segunda-feira, 4, para o Hospital Dr. Edgley.

Em 28 de março deste ano, o cantor e compositor também deu entrada na UPA e foi tratado no Complexo Hospitalar Municipal Pedro I com um quadro de congestão pulmonar e precisou passar por diálise, recebendo alta no começo de abril.

Severino Xavier de Souza, conhecido também como “O maior carrego do Brasil”, é um dos símbolos da música nordestina e da cultura de Campina Grande. O cantor e compositor é uma referência do forró tradicional, do coco, do baião, e um seguidor de Jackson do Pandeiro, sendo considerado um dos maiores ritmistas do país.