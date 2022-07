Greve geral: Debaixo de chuva, servidores realizam novo ato público e não se intimidam com ameaças de perseguição

Prestes a completar 30 dias de Greve Geral, os servidores municipais não se intimidaram com a chuva nem com as ameaças de perseguição por parte da gestão de Campina Grande e compareceram em peso à frente da Secretaria de Administração na manhã desta terça-feira, dia 05, em novo ato público, exigindo o reajuste da Data-Base e melhores condições de trabalho. O protesto contou com a participação do maracatu Batuque do Sintab e o forrock de Sandro Mangueira & Banda que animou os servidores durante o ato.

A manifestação também foi uma oportunidade de responder aos ataques desferidos pelo Secretário de Administração do município que, em entrevista à imprensa, ameaçou os servidores com o corte de pontos ilegalmente. “Se cortar o ponto de qualquer pessoa aqui, só sairemos da prefeitura quando o último servidor tiver recebido”, disse Giovanni Freire, presidente do Sintab. Na ocasião, Giovanni aproveitou a oportunidade para rechaçar as acusações de vandalismo devido à ocupação pacífica que ocorreu no último ato do dia 30. “Esse prédio é público, é patrimônio do povo, então ninguém invadiu nada aqui. Ocupamos pacificamente para dar nosso recado”, afirmou.

Giovanni também criticou o comportamento do prefeito, que prefere governar pelas redes sociais ao invés de se conectar com a realidade da cidade. “Dialogar com o povo é obrigação do prefeito. Cuida do povo nos stories do Instagram, mas a realidade é perseguição ao servidor público”. A vice-presidente Mônica Santos relatou o caso de servidores que não receberam horas-extras, terço de férias e o desrespeito à Lei Orgânica. “A atual gestão não conseguiu fazer uma folha de pagamento sequer sem apresentar problemas”, disse ela

Diretor do Sintab, Franklyn Ikaz lamentou a omissão do prefeito com os servidores. “Os trabalhadores em greve há 1 mês e o prefeito simplesmente ignora e não quer resolver o problema”. Para ele, falta vontade política para resolver a situação e citou como exemplo os recursos investidos no Maior São João do Mundo em detrimento do investimento em saúde e educação.

Na última semana o Sintab denunciou nas redes sociais o descaso da gestão com os postos de saúde de Campina Grande, comprovando a necessidade de melhorias de condições de trabalho, o que causou a revolta da população. Porém, o prefeito continua rejeitando o diálogo com a categoria e se recusa a receber o sindicato para negociar. Na próxima quinta-feira, dia 07, haverá Assembleia Geral, no Clube do Sintab, a partir das 09 horas, para avaliação da Greve. Para mais informações, entre em contato pelo fone (83) 3341-3178 ou através das redes sociais no Facebook e Instagram.