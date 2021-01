Bruno abre oficialmente a campanha de imunização contra a Covid-19 em Campina Grande

Ex-prefeito Romero Rodrigues prestigia a solenidade marcada pela emoção no Complexo Pedro I

O prefeito Bruno Cunha Lima abriu oficialmente, no início da tarde desta terça-feira, 19, a campanha de imunização contra a Covid-19 em Campina Grande. Em breve pronunciamento, Bruno destacou a importância histórica da iniciativa, tendo, em seguida, acompanhado a vacinação simbólica de três servidores lotados na Secretaria de Saúde do Município que atuaram na linha de frente desde o início da pandemia. Entre outras autoridades presentes, prestigiaram a solenidade estavam o ex-prefeito Romero Rodrigues, o vice-prefeito, Lucas Ribeiro, o deputado estadual Tovar Correia Lima, vereadores e deputados estaduais. No total, Campina foi contemplada com cerca de 4 mil doses da Coronavac nesta primeira etapa.

A solenidade breve aconteceu no Complexo Hospitalar Municipal Pedro I. Antes do ato, Bruno e o secretário municipal de Saúde, Filipe Reul, acompanharam a chegada do primeiro lote de mais de 4 mil doses ao Centro de Saúde do Catolé e o armazenamento do material, na sede da Secretaria de Saúde.

Confessando-se emocionado com o momento, Bruno destacou a sua gratidão a Deus e aos profissionais de saúde de Campina Grande, explicando que o trabalho de médicos, enfermeiros e outras categorias foi fundamental para que milhares de vidas fossem salvas no município nos últimos dez meses. Destacou, também, a atuação firme de Romero Rodrigues e sua equipe ao longo do ano de 2020 na gestão da crise sanitária.

Os três servidores escolhidos pelo prefeito e secretário Filipe Reul para receberem as primeiras doses foram os técnicos em Enfermagem Joseildo Batista e Maria Helena Quirino, além da auxiliar de Serviços Gerais Glória Vilarim. Para Bruno, além de um ato de justiça, foi uma homenagem à toda a equipe que se esforçou num momento de pura adversidade. “Eles abriram mão até mesmo do próprio convívio familiar para o combate direto à pandemia. Por isso, este momento é de alegria, como também de gratidão aos que tanto lutam pela nossa saúde”, acentuou Bruno.

Exemplo na pandemia – Por sua vez, o primeiro profissional vacinado, Joseildo Batista, ressaltou que este fato representa um grande estímulo para continuar a dedicar a sua atividade em prol da saúde coletiva. Nos primeiros em que começou a atuar na linha de frente contra a pandemia, ele chegou a dormir no terraço de casa para não oferecer riscos de infectar a própria mãe, que sofre com problemas de saúde. Segundo ele, a sua trajetória profissional sempre foi marcada pelo “amor ao próximo e total dedicação ao serviço público”, buscando, assim, oferecer o melhor dos seus esforços para a saúde do povo campinense, especialmente neste período de enfrentamento da pandemia.

Romero – Já o ex-prefeito Romero Rodrigues afirmou que finalmente abre-se uma nova e esperançosa etapa na luta da humanidade contra o novo coronavírus, tendo também lembrado a própria luta da sua gestão em enfrentar e fazer a prevenção contra este mal. Tal esforço aconteceu num dos momentos mais críticos da atual crise sanitária. Romero ainda elogiou o prefeito Bruno Cunha Lima, destacando que ele soube com muito esmero preparar Campina Grande para este momento em que a cidade assiste ao início da campanha de vacinação contra o coronavírus.

Critérios – Inicialmente, a vacinação em Campina Grande será aplicada em profissionais de saúde que estão lidando diretamente no combate à pandemia e noutros segmentos sociais de caráter prioritário. Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio, o secretário Filipe Reul informou que a imunização vai continuar no período da tarde desta terça-feira no Hospital Pedro I e também junto a profissionais da saúde que atuam no Hospital das Clínicas. Explicou que a Secretaria de Saúde tem um rigoroso esquema de manutenção do estoque de vacinas, como também para a atividade de distribuição.

