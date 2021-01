Enfermeira é a primeira pessoa imunizada contra Covid-19 na Paraíba

Doses da vacina Coronavac chegaram à Paraíba na noite dessa segunda-feira 19/01/20210

A Paraíba deu início, nesta terça-feira (19), à vacinação contra a Covid-19. Uma enfermeira do Hospital Clementino Fraga, em João Pessoa, foi a primeira pessoa vacinada contra o novo coronavírus no estado. Marineide Rodrigues, de 60 anos, atua na linha de frente contra a Covid-19 desde o início da pandemia.

O indígena Genildo Alencar, de 44 anos, da comunidade potiguara, do município de Marcação, também foi imunizado na solenidade que marcou o começo da campanha de vacinação no estado. O evento ocorreu na sede da Secretaria de Estado da Saúde, na Capital.

A distribuição das doses aos municípios paraibanos será feita de acordo com o Plano Nacional de Imunização elaborado pelo Ministério da Saúde. As doses da vacina Coronavac, resultado da parceria do Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac, chegaram no Aeroporto Castro Pinto na noite dessa segunda (18). O Governo do Estado espera que todas as regiões da Paraíba recebam doses ainda nesta terça.

Segundo o esquema divulgado pelo Ministério da Saúde, 54.689 pessoas formam o 1º grupo alvo da vacinação contra a Covid-19 na Paraíba. O plano nacional prevê, com a chegada das doses do Butantan, imunização de 42.925 de trabalhadores de saúde (o que representa 35% do total do estado), 1.212 idosos com idade a partir de 60 anos e que vivem em abrigos, 120 pessoas com deficiência institucionalizadas e 10.432 indígenas. Cada pessoa receberá duas doses do imunizante.

Em coletiva de imprensa, o governador da Paraíba, João Azevêdo (Cidadania) destacou que a vacina é segura. “Não podemos permitir que as fake news atrapalhem a campanha de vacinação”, disse o gestor. “O que nós temos hoje é um instrumento real de combate à Covid-19. Não existe remédio, existe vacina. É a ciência vencendo o negacionismo”, completou João Azevêdo.

A Paraíba contabiliza, atualmente, 177.843 casos confirmados de Covid-19. Desde o início da pandemia, 3.902 pessoas morreram em decorrência da infecção pelo novo coronavírus.

