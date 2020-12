By

Bruno Cunha Lima anuncia parte do secretariado através de rede social

O prefeito diplomado de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, publicou em suas redes sócias nesta quarta-feira (29) que pretende realizar uma reforma a estrutura administrativa e anunciou , alguns dos nomes dos seus futuros auxiliares.

“A última reforma ampla realizada foi feita no ano de 2002, através da Lei Complementar 15/02. De lá pra cá, muita coisa aconteceu, muitos programas e muitas alternativas surgiram, as tecnologias avançaram muito. As estruturas públicas precisam acompanhar a evolução e a inovação”.

Foram anunciados os seguintes nomes:

Antônio Hermano – presidência do Instituto de Previdência (IPSEM)

Gustavo Braga – Secretaria de Finanças

Aécio Melo – Procuradoria geral do Município

Dinho (vereador) – Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer

Perfis

Antônio Hermano: Servidor de carreira e ex-gerente regional do INSS, atual presidente do Ipsem.

Aécio Melo: Mestre em ciência política, especialista em ciências criminais, oficial da reserva do Exército, membro da Comissão Nacional de Anistia e foi juiz substituto do TRE-PB e conselheiro estadual da OAB.

Gustavo Braga: experiência no setor privado, formação pessoal e capacidade de articulação.

Dinho: Policial militar e atua no esporte amador há mais de 20 anos, com uma atuação destacada junto ao futebol amador.