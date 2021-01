Bruno Cunha Lima nomeia Dunga Júnior novo superintendente da STTP

Prefeito destacou as qualidades e currículo do novo dirigente da autarquia municipal

O prefeito Bruno Cunha Lima nomeou, na tarde desta terça-feira, 5, Carlos Dunga Júnior, 52, para assumir o cargo de Superintendente da STTP (Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos), em substituição ao advogado Félix Araújo Neto.

O ato de posse de Dunga Júnior aconteceu, sem cerimônia, durante visita do prefeito à sede da STTP. “Dunga já conhece muito bem as ações da STTP e tem todas as qualificações necessárias para desempenhar, com afinco, a sua nova missão”, comentou o prefeito.

O novo dirigente da STTP agradeceu ao prefeito Bruno pela confiança, destacando que a STTP é a casa que já o acolheu quando da passagem dele na Coordenadoria de Trânsito. “E chego para somar e multiplicar esforços, dando continuidade ao trabalho do superintendente Félix Neto na gestão Romero Rodrigues, que tivemos a honra de participar”, disse o novo superintendente.

Currículo

Formado em administração de empresas, Dunga Júnior foi secretário de Gestão, Governo e Articulação Política e Chefe de Gabinete da Prefeitura de João Pessoa, deputado estadual (2007 a 2010), prefeito de Alcantil-PB. É ex-secretário de Ciência e Tecnologia, presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento (AMDE), presidente da Urbema, e secretário de Planejamento do Município.

Fonte: Codecom