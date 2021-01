Bruno vistoria, no início da madrugada, obras no Terminal de Passageiros e anuncia “novidades” para o Parque Evaldo Cruz, nos próximos dias

Bruno vistoria, no início da madrugada, obras no Terminal de Passageiros e...

Prefeito diz que gestão mantém intervenções de infraestrutura urbana em toda a cidade​

​Já no início da madrugada desta quarta-feira, 6, o prefeito Bruno Cunha Lima esteve no Terminal de Passageiros de Campina Grande, na Avenida Floriano Peixoto, no Centro. Bruno acompanhou os serviços de recuperação asfáltica que estavam sendo executados nas áreas externa e interna do Terminal.

Durante a vistoria, Bruno Cunha Lima esteve acompanhado do recém-anunciado superintendente Dunga Júnior, de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande, do secretário Diogo Flávio (Administração) e do advogado Roberto Santa Cruz, assessor.

Em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, Bruno destacou que o ritmo administrativo da Prefeitura de Campina Grande não desacelerou e que obras em toda a cidade se mantém.

Bruno também adiantou uma novidade, que deverá ser detalhada nos próximos dias: uma intervenção no histórico Parque Evaldo Cruz, exatamente na área adjacente do Terminal de Passageiros.

Fonte: Codecom