CAIXA paga R$ 709 milhões de benefício emergencial para caminhoneiros e taxistas neste sábado (24)

Caminhoneiros e taxistas receberão, neste sábado, 24 de setembro, a terceira parcela do Benefício Caminhoneiro e do Benefício Taxista. 40 mil pessoas que se cadastraram até 12 de setembro receberão as três primeiras parcelas juntas. Ao todo, serão pagos 709 milhões de reais a 630 mil pessoas.

Os benefícios preveem o pagamento de 6 parcelas de mil reais até dezembro de 2022. O crédito será realizado em conta poupança social digital, aberta automaticamente pela CAIXA gratuitamente.

A utilização do recurso é realizada pelo aplicativo CAIXA Tem, como explica a vice-presidente de Governo da CAIXA, Tatiana Tomé. “O aplicativo, ele permite a utilização do recurso por meio de serviços digitais, como o pagamento de boleto, movimentação por pix, utilização de cartão de débito virtual, tanto presencial, nas lojas presenciais, como virtualmente. E também pagamento com QR Code.”

Também é possível realizar saques nas Casas Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui e terminais de autoatendimento, por meio da geração de token diretamente no aplicativo, em uma das mais de 4 mil agências da CAIXA, com documento válido com foto.

Para obter mais informações, Tatiana Tomé, indica as possibilidades. “As dúvidas sobre o benefício, podem ser sanadas pelo canal 158, telefone do Ministério do Trabalho e Previdência, que é o gestor desses benefícios. Ou então pelo canal da CAIXA, que é o canal 111, é gratuito, na opção 2.”

Fonte: Brasil 61