Câmara decreta luto de três dias pelo falecimento de Socorro Eloi

É com imenso e profundo pesar que comunicamos o falecimento da jornalista Maria do Socorro Diniz Eloi, que compunha a equipe de comunicação da Câmara Municipal de Campina Grande. Depois de lutar bravamente durante vários anos contra o câncer, Socorro não resistiu e faleceu na manhã deste domingo (01) na Clínica Santa Clara.

A presidente da Câmara, vereadora Ivonete Ludgério, decretou luto de três dias no Poder Legislativo campinense. Uma corrente de orações havia sido formada entre funcionários da Casa e amigos, na esperança de uma breve e pontual recuperação. A notícia do falecimento de Socorro Eloy foi recebido por todos com muita tristeza.

“É com muita tristeza e saudade que recebemos a notícia da Páscoa da nossa amiga e companheira de trabalho Socorro. Sentiremos profundamente sua falta. Sua amizade e seu carinho por nós era recíproco”, declarou a presidente Ivonete Ludgério.

De acordo com Ivonete, antes de qualquer coisa, Socorro Eloi era uma grande amiga que esteve ao seu lado durante longos anos, nos bons e nos ruins momentos. Sempre foi uma companheira fiel e dedicada.

Para todos que tiveram a honra de trabalhar ao seu lado e conviver no dia a dia, Socorro sempre foi uma guerreira que ensinou como lutar com amor e enfrentar as adversidades de coração aberto. Parte deixando uma imensa saudade no coração de todos que fazem a Câmara Municipal de Campina Grande.

Todos os vereadores e funcionários da Cada de Félix Araújo se solidarizam, por meio desta nota, com os familiares e amigos da jornalista neste momento de dor e despedida.

Fonte: Ascom