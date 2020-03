Coordenadoria do Meio Ambiente encerra pesquisa no Complexo ‘Aluízio Campos’

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Coordenadoria do Meio Ambiente, encerrou a pesquisa da primeira etapa do projeto de arborização nas residências do Complexo Habitacional Aluízio Campos.

Segundo a coordenadora de Meio Ambiente, Denise de Sena, mais de 4.000 mudas serão plantadas naquela área. Ela disse que está aguardando as grades para o início do plantio, conforme determinado pelas normas vigentes das inspeções técnicas da obra, objetivando não prejudicar a estruturas dos imóveis. Nas calçadas serão plantadas árvores de pequeno porte e, nos quintais das casas, mudas de árvores frutíferas. O planejamento foi executado em parceria com técnicos da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), que realizaram estudos sobre a composição do solo, a vegetação e as rochas existentes no local.

As áreas verdes e as praças serão contempladas com mudas do bioma da Caatinga, uma vez que o solo do Aluízio Campos é apropriado para esse tipo de vegetação, além de que o projeto do Complexo Habitacional também visa realizar o reflorestamento do local. A arborização urbana é fundamental para a melhora da qualidade do ar e, consequentemente, a qualidade da vida das pessoas. A Prefeitura continua trabalhando com a meta de tornar Campina Grande uma cidade mais verde.

E para as pessoas interessadas em obter uma muda de árvore para o seu quintal ou calçada basta entrar em contato com a Coordenadoria do Meio Ambiente, órgão da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), através do telefone 3331.0600.