Campina tem um candidato a menos e já discute o segundo turno

Com o indeferimento, pela Justiça, da candidatura de Edmar Oliveira, do Patriota, à prefeitura de Campina Grande, a disputa na Rainha da Borborema segue com cinco candidatos e a perspectiva de um segundo turno, apontada em pesquisa do Instituto Datavox, em parceria com o portal “PBAgora”. Permanecem no páreo, cortejando os votos do eleitorado campinense, Ana Cláudia Vital, do Podemos, Arthur Bolinha, do PSL, Bruno Cunha Lima, do PSD, Inácio Falcão, do PCdoB e Olímpio Rocha, do PSOL. Segundo os números do Datavox, Bruno tem 42% das intenções de voto e Ana Cláudia 22%. Na terceira posição aparece Inácio Falcão, do PCdoB, com 19,3%, vindo, lá atrás, Arthur Bolinha, com 3,3% e Olímpio, com 2,2%. Nesse levantamento, Edmar Oliveira pontuou com 0,3%, sendo apurados 7,3% de indecisos e 3,6% de eleitores que pretendem votar em branco ou anular o voto.

O indeferimento da candidatura de Edmar se deu em meio a problemas com a indicação do candidato a vice, Wanderley Bezerra, que desistiu no dia 15 de outubro alegando dificuldades para conciliar a agenda pessoal com a de campanha. O substituto dele não foi registrado no sistema da Justiça Eleitoral a tempo de concorrer no pleito, o que atrapalhou o andamento da candidatura. Edmar queixou-se, em entrevistas, de “sabotagem” por parte de dirigentes do Patriota, que teriam negado seu acesso à senha para registro de candidato-substituto a vice-prefeito. Ele e Wanderley Bezerra foram oficializados em convenção no dia 16 de setembro.

A pesquisa do Instituto Datavox foi feita na modalidade estimulada, tendo sido registrada no Tribunal Regional Eleitoral no dia dois de novembro. A candidata Ana Cláudia Vital, da coligação “Novo Tempo, Novas Soluções”, comentou a perspectiva de segundo turno e disse que isto é fruto do crescimento da sua campanha nos últimos dias, “sentimento que é cada vez mais visível nas ruas”. A representante do Podemos acrescentou: “Nós estamos percebendo nas ruas que o sentimento de mudança aumenta a cada dia. As pessoas estão abrindo os olhos para o descaso com que a atual gestão trata, por exemplo, os recursos públicos. E o candidato Bruno Cunha Lima é o símbolo da continuidade desse modelo, já que defende o legado de uma gestão que ficará marcada pela corrupção”.

O senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB), marido de Ana Cláudia, avaliou que a pesquisa sinaliza a realização de segundo turno nas eleições de Campina Grande, com a presença de sua esposa no páreo. “A pesquisa Datavox retrata um sentimento de acolhida às propostas de Ana”, acrescentou. O candidato Bruno Cunha Lima é apoiado pelo prefeito Romero Rodrigues e pelo ex-senador Cássio Cunha Lima, tendo como vice Lucas Ribeiro, filho da senadora Daniella Ribeiro, do Partido Progressistas. O vice de Ana Cláudia é o Sargento Wellington e Veneziano é enfático: “Avançaremos ao segundo turno para confirmar a vontade de termos uma gestão para todos”. No esquema de Bruno, reina expectativa quanto a uma suposta participação do presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, com condições de influenciar no resultado da disputa. O prefeito Romero Rodrigues tem pretensão de concorrer ao governo do Estado em 2022, fazendo dobradinha com o presidente Jair Bolsonaro, que deverá concorrer à reeleição. O presidente fez uma escala em Campina, em meio a deslocamento para o interior de Pernambuco, onde foi inaugurar obras. Deixou-se fotografar, no aeroporto, ao lado de Bruno Cunha Lima.

Fonte: Os Guedes