Senai firma parceria e investe em modernização de unidade móvel para cursos grátis

Foi com o objetivo de oferecer cursos profissionalizantes nas áreas de panificação e confeitaria, e consequentemente a geração de renda para comunidades carentes, que o SENAI da Paraíba em parceria com o Ministério Público do Trabalho – MPT – PB investiram na modernização da unidade móvel de panificação.

A estrutura adquirida pelo SENAI há cerca de 40 anos, foi totalmente recuperada, além de acessibilidade para cadeirantes, ganhou novos equipamentos essenciais para a realização de cursos, como: masseira, divisora, freezer, geladeira, fogão e forno.

Além disso, o ambiente de sala de aula instalado no interior da Unidade, foi modernizado, e agora dispõe de lousa interativa, data show, e carteiras mais confortáveis, o que tornarão o ambiente de aprendizado mais atrativo e confortável.

Para a recuperação da Unidade Móvel, o SENAI contou com o aporte de recursos do MPT-PB, e em parceria com mais duas instituições, a Fazenda do Sol e a Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência – FUNAD, a previsão é que a partir de fevereiro sejam ofertados cursos de qualificação gratuitos de padeiro e confeiteiro, com carga horária de 160 horas, em Campina Grande, para 32 internos da Fazenda do Sol, e no mês de abril, serão atendidos 32 da FUNAD.

Outras informações sobre a Unidade Móvel de Panificação podem ser obtidas através do telefone: (83): 3182-0203.

Fonte: Ascom