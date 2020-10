Carro capota na tarde desta sexta enfrenta a UPA em CG

By

De acordo com informações da PM o carro que vinha no sentido bairro centro capotou deferente a UPA do alto branco em Campina Grande, o carro bateu em um FIAT Punto placa OFH 3683 que estava estacionando os 2 ocupantes ficaram feridos, mas passam bem. Lucas Carnvalo vinha de passageiro e o padrasto vinha dirigindo quando o acidente aconteceu, Lucas afirmou que estava dormindo quando acordo o acidente tinha acontecido.

Lucas e o padarstro foram socorridos por enfermeiros de uma ambulancia de esperanca e por funcionario da Upa que chamaram o SAMU para encaminharem as vitimas para o Hospital de Trauma para exame mais detalhados.

Heitor o proprietario do outro veiculo envolvido no acidente que tava parado enfrente a UPA estava com a sua esposa na UPA disse que o carro vinha desgorvernado.

