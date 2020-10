Sudene recebe propostas para de obras de engenharia em toda região Nordeste

By

Até 30 de outubro, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) seleciona projetos de execução de obras de engenharia. Os convênios a serem celebrados devem ter valores entre R$ 750 mil e R$ 1,5 milhão. Segundo a autarquia ligada ao governo federal, a seleção das propostas levará em conta projetos que gerem benefícios à população, estruturação da região, além da geração de emprego, renda e desenvolvimento.

De acordo com o governo federal, o objetivo da seleção é priorizar propostas que tenham os eixos do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE) – dinamização e diversificação produtiva, desenvolvimento social, conservação ambiental e segurança hídrica e desenvolvimento institucional.

Entre as obras listadas no plano, estão, por exemplo: a construção de centros de ensino técnico e profissionalizante; construção, ampliação e reforma de escolas; reforma de centros de educação integral, entre outras.

Para mais informações sobre a apresentação de projetos, acesse plataformamaisbrasil.gov.br

Fonte: Brasil 61