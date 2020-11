Com 90% de aprovação, Romero crê que projetos e programas de Campina Grande podem ser replicados no Estado

By

Com 90% de aprovação, Romero crê que projetos e programas de Campina...

Em entrevista em João Pessoa, prefeito diz ser “inspirador” roteiro pré-campanha do ex-governador Ronaldo Cunha Lima

Durante entrevista nesta sexta-feira, ,28, ao programa Correio Debate, da TV Correio, em João Pessoa, o prefeito Romero Rodrigues, de Campina Grande, deixou evidente: quer ter o nome levado em conta no processo sucessório do Governo do Estado, em 2022.

Segundo Romero Rodrigues, que está deixando a Prefeitura com uma aprovação recorde de 90%, de acordo com pesquisas de opinião, o modelo administrativo de Campina Grande pode perfeitamente ser replicado no Estado, a partir de vários projetos e programas de sucesso, adotados ao longo de oito anos de governo na cidade.

Assegurando que deseja participar desse processo sucessório “de forma serena, equilibrada”, porque não é seu estilo fazer nada precipitado, o prefeito de Campina Grande confirmou que vai “correr o Estado”, sondando as lideranças e a população, através de pesquisas quantitativa e qualitativa.

Inspiração em Ronaldo

Perguntado pelo jornalista Hermes de Luna, âncora do programa, sobre se a história do ex-govrrnador Ronaldo Cunha Lima – que também passou dois anos se preparando para a sucessão, após sair da Prefeitura de Campina Grande – era uma boa referência, Romero admitiu que sim.

– Ronaldo era um gênio e como eu, foi vereador, deputado estadual e prefeito de Campina Grande antes de ser governador – pontuou Romero, adiantando, em tom de brincadeira, que iria pesquisar os passos do poeta até o Palácio da Redenção para se inspirar.

Fonte: Codecom