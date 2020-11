Romero entrega os primeiros contratos registrados dos 4.100 mutuários do Conjunto Aluízio Campos

Atendimento será das 8h às 21h, por ordem alfabética, até o dia 17 de dezembro

O prefeito Romero Rodrigues fará a entrega simbólica dos primeiros contratos registrados em cartório, aos beneficiários do Complexo Habitacional Aluízio Campos, nesta segunda feira, 30. Serão entregues ao longo de 13 dias 4.100 documentos que, na prática, garantem a posse do imóvel para os mutuários do conjunto.

A solenidade será realizada no Ginásio Poliesportivo da Escola Lourdes Ramalho, no Aluízio Campos, onde também se concentrará a entrega de todos os contratos registrados. No total, o processo de entrega dos documentos se estenderá por quase duas semanas, em ordem alfabética, sendo concluído no próximo dia 17.

A entrega dos contratos registrados se constitui numa das ultimas etapas de entrega da titularidade das unidades habitacionais. Durante todo o processo, serão cumpridas todas as normas e protocolos sanitários de prevenção à covid-19.

Segue abaixo o cronograma de atendimento, a partir desta segunda-feira:

Dia 30/11 – Letra A

Dia 01/12 – Letras B, C e D

Dia 02/12 – Letras E e F

Dia 03/12 – Letras G, H e I

Dia 04/12 – Letra J

Dia 07/12 – Letras K e L

Dias 09 e 10/12 – Letra M

Dia 11/12 – Letras N, O, P, Q e R

Dia 14/12 – Letras S e T

Dia 15/12 – Letras U, V, X, Y e Z

Dias 16 e 17 – Retardatários

Fonte: Codecom