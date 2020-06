Com apresentação nesta segunda, time da Série A tem 19 casos de COVID-19

O Vasco da Gama soltou uma nota oficial voltada à pandemia do novo coronavírus e no retorno das atividades presenciais. Com a reapresentação marcada para esta segunda-feira, o clube carioca divulgou que 19 jogadores do elenco tiveram contato com a doença, três deles já curados.

“Falando um pouquinho do nosso elenco, três atletas já tiveram contato com o vírus e já estão curados. Observamos hoje 16 atletas que vieram com exames positivos, então esses atletas são isolados do grupo, vão continuar com contato médico, vão continuar a fazer exames seriados, até que nós tenhamos a certeza que eles não podem mais transmitir esse vírus para o restante do elenco, né?”, disse o médico do clube, Marcos Teixeira, que completou.

“Isso só comprova que nós estamos fazendo uma grande ação de saúde, identificando mais rápido possível essa infecção nos atletas, porque a gente sabe, na verdade, que 95% das pessoas são assintomáticas entre essas que já tiveram contato com o vírus. Então isso faz com que a gente impeça que esse vírus seja disseminado até mesmo dentro do ambiente familiar do atleta.”

REAPRESENTAÇÃO

Apesar da divulgação do número de infectados, o Vasco seguirá com o cronograma realizado pela diretoria do clube.

“A partir desta segunda-feira, então, iremos iniciar uma bateria de avaliações físicas em nossos atletas, com o objetivo de identificar os níveis de condição física que eles se encontram, após um período de mais de 70 dias de inatividade por conta do isolamento social. Essas avaliações serão compostas por avaliações da composição corporal, avaliação dos níveis de força, onde iremos mensurar os níveis em que os atletas se encontram”, explicou o coordenador científico do clube, Marcos Cezar, que completou.

“Também (faremos) avaliações funcionais, para identificar como é que estão os padrões de movimento dos atletas, pensando que nesse período de recesso podem ter acontecido algumas perdas significativas também na capacidade aeróbia desse atleta. Com esses dados, podemos traçar um protocolo de reabilitação, pensando que essa inatividade pode ter causado impactos significativos na condição física de todos.”

PROTOCOLOS

O Vasco também apresentou os protocolos que estão e os que serão seguidos:

“Esse retorno às atividades envolve um protocolo de segurança muito rígido desenvolvido pelo Vasco da Gama, então ele envolve procedimentos de segurança para dar tranquilidade aos jogadores e membros da comissão e minimizar ao máximo o risco de qualquer evento adverso. Então o atleta, o membro da comissão, vai chegar em São Januário, vai ser avaliado por um médico enfermeiro, lá vamos medir a temperatura corporal através de um termômetro infravermelho, para evitar o contato entre o médico e a pessoa que está sendo avaliada”, disse Marcos Cezar.

“Depois, nós vamos avaliar a oximetria, como está a oxigenação no sangue da pessoa, depois ele vai ser submetido a um questionário para avaliarmos se há alguma sintomatologia, já que nós sabemos que a Covid-19 tem sintomas diversos. Depois disso a pessoa vai estacionar em uma vaga própria para ela, já pré-estabelecida, cada um chegando em horários diferentes, para não haver aglomeração de pessoas, e passará por uma cabine de desinfecção. E, depois de todo esse procedimento, é que ele vai se dirigir à sua atividade, já vestido, não vai passar pelo vestiário, porque é um ambiente fechado e a gente vai evitar isso nesse momento. Também não vai fazer refeições no Clube, para diminuir ao máximo o contato e o número de pessoas envolvidas nessas atividades de avaliações”, finalizou.

Fonte: Agência Futebol Interior