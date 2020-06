João Azevêdo apresenta plano de retomada da economia na Paraíba e classifica modelo como “novo normal” no Estado

O governador João Azevêdo apresentou na noite deste domingo (31) o plano de retomada da economia da Paraíba que visa discutir políticas de enfrentamento ao novo coronavírus, além da flexibilização das atividades econômicas no Estado. Segundo o chefe do Executivo paraibano, no que foi chamado de “novo normal”, o plano visa construir um momento de estabilidade das atividades ante aos desafios de curto, médio e longo prazo quanto a evolução dos casos da Covid-19.

Segundo João, o plano, que foi discutido com o Comitê Cientifico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste, apresentará quatro bandeiras de classificação com a utilização de quatro conjuntos de indicadores comportamentais e epidemiológicos de cada município da Paraíba. Cabe a cada prefeito seguir as orientações de classificação para evoluir na condição pré-existente e ser estabelecido o “novo normal” em sua cidade.

Usando fatores de classificação, será criado quatro tipos de bandeiras: Verde, com todos os setores em funcionamento; Amarelo, havendo restrição ao funcionamento das atividades; Vermelho, onde fica estabelecido apenas as atividades essenciais; e Preto, onde haverá risco de adoção de medidas mais rígidas, como é o caso da região metropolitana de João Pessoa.

Fonte: Portal WSCOM