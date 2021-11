Com auxílio de cadela, polícia apreende fuzil AK-47 no Sertão paraibano

Com a ajuda da cadela Sasha, a Polícia Militar da Paraíba localizou e apreendeu um fuzil do modelo AK-47, armamento de grande poder de fogo e conhecido internacionalmente. A apreensão do material foi realizada nesta quarta-feira (24), em Cajazeiras, no Sertão do Estado.

Policiais militares do Canil, do Batalhão de Operações Especiais (Bope), foram informados que em um dos carros apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) haveria drogas ou armas de fogo escondidas.

Com apoio da PRF, a PM localizou o veículo Gol e, a partir da indicação feita pelo faro da cadela Sasha, os policiais encontraram o fuzil AK-47 e dois carregadores embaixo do banco traseiro do veículo.

De acordo com os policiais que fizeram a apreensão, o carro já havia sido apreendido pela PRF por pendências administrativas e estava no pátio daquela instituição. Com a ajuda do Canil e apoio da PRF, todo material encontrado foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil em Cajazeiras.

Fonte: Paraíba Já