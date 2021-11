PF cumpre mandados na Paraíba e mais 12 estados contra tráfico de ecstasy

By

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (25), a Operação Insônia com o objetivo de reprimir o tráfico interestadual de drogas ilícitas. Ao todo, estão sendo cumpridos 48 mandados de busca e apreensão na Paraíba e mais 12 estados (MG, SP, MT, PE, RN, SC, GO, PR, RS, MS, RJ e RO). A PF também cumpre dois mandados de prisão temporária e um mandado de prisão preventiva na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais.

Em cinco meses de investigação, a Polícia identificou que o grupo remeteu mais de 500 encomendas postais contendo ecstasy, conhecido popularmente como bala. As investigações apontam que a comercialização do ilícito acontecia através de aplicativos de mensagens e tiveram como destinatários traficantes de Campina Grande e João Pessoa, além de diversas outras cidades do país.

Para mascarar o esquema criminoso, os envolvidos utilizaram nomes de empresas falsas, com suposta atuação em e-commerce de bijuterias e suplementos alimentares. Eles devem responder pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico.

As ordens judicias foram expedidas pela Vara de Entorpecentes de Campina Grande, após manifestação favorável por parte do Ministério Público.

Fonte: Ascom