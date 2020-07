Comportas do Açude de Boqueirão ficarão abertas até o mês de agosto, com vazão de 2 mil litros por segundo

By

Comportas do Açude de Boqueirão ficarão abertas até o mês de agosto,...

O diretor do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS), Evandro Pereira, informou que foi realizada uma reunião com a Agência Nacional das Aguas (ANA), e ficou decidido que a atual vazão das comportas do Açude Epitácio Pessoa, em Boqueirão, permanecerá até o dia 01 de agosto, liberando dois mil litros de água por segundo. A partir de agosto será estudada uma nova vazão.

O Açude de Boqueirão, responsável pelo abastecimento de Campina Grande e outras 19 cidades, atualmente está com 68.32% de sua capacidade.

Fonte: Blog do Bruno Lira