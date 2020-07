Bolsonaro com covid-19: presidente testa positivo em exame de coronavírus nesta terça-feira

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) testou positivo para a covid-19 nesta terça-feira (7/7). Ele fez o teste na segunda-feira, após apresentar os sintomas da doença.

De acordo com matéria publicada no site do Correio Braziliense o presidente disse ter recebido a notícia com tranquilidade.

“Recebi [o resultado] com naturalidade, nao tem que ter pavor, é a vida, a realidade”, comentou o presidente em uma live durante o anúncio do exame. Bolsonaro deve despachar por videoconferência durante o período de isolamento social.

O presidente disse que os sintomas começaram no domingo, com febre de 38ºC, tosse e mal estar. Na segunda, o mal estar se acentou, o que levou o presidente a fazer o exame da coid-19. O próprio Bolsonaro afirmou que a febre havia cedido e que estava “muito bem”.

Na noite de segunda-feira (6/7), Bolsonaro apareceu para conversar com apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada e comentou que, além do exame para a covid-19, fez uma ressonância magnética dos pulmões. Os procedimentos foram realizados no Hospital das Forças Armadas (HFA) e na residência oficial.

Bolsonaro, que estava de máscara, evitou aproximação, mas disse que “está tudo bem”. “Não pode chegar muito perto, não. Recomendação (para) todo mundo”, afirmou.

Grupo de risco

O presidente pode ser considerado um integrante do grupo de pessoas que apresentam risco maior de desenvolver forma grave da doença, por já ter 65 anos. Vários integrantes da equipe dele contraíram o novo coronavírus desde o início da pandemia.

Apesar disso, o presidente tem negado os perigos da doença e já reduziu a covid-19 a um “resfriadinho” e a uma “gripezinha”. Ele também resiste em manter o distanciamento social e costuma se aproximar das pessoas ao aparecer em público, seja participando de manifestações públicas em seu apoio, seja passeando por Brasília nos fins de semana.

